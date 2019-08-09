عاجل.. أنباء عن إستسلام وزير الداخلية أحمد الميسري لقوات الإنتقالي

قال الخبير العسكري والأمني الجنوبي، الدكتور، علي صالح الخلاقي، أن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المهندس، أحمد الميسري، إستسلم ووجه أنصار الشرعية بوقف القتال .

وكتب الخلاقي على حسابه في الفيسبوك، "حسم الامر واستسلم الميسري ووجه انصار الشرعية بوقف القتال" .. مضيفاً "ويظل الميسري جنوبيا منا وإلينا وكل اخوتنا في قوات الشرعية ممن أدركوا حجم المؤامرة التي كان الاعداء يريدون ايقاعنا بها" .

وتابع "الجنوب يتسع لكل الجنوبيين ..وليخسأ المتربصون ممن راهنوا على حرب أهلية جنوبية جنوبية".

وأضاف "العزاء لكبيرهم راعي الارهاب علي بلسن (نائب رئيس الجمهورية، علي محسن الأحمر) ووزير التباب المقدشي (وزير الدفاع محمد المقدشي) وسيدهم الحوثي ".