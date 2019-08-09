مسلحون يقتلون مدرساً في إب أمام زوجته وأطفاله

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، الخميس، بأن معلماً قتل برصاص مسلحين أمام أفراد أسرته.

وأوضحت المصادر، بأن معلماً قتل برصاص مسلحين أمام زوجته وأطفاله أثناء مرورهم من خط ميتم قرية الواسطة بمديرية ريف إب شرق مدينة إب.

وأضافت المصادر، إن المعلم يدعى سعد علي غانم النقيب، وقتل أثناء مروره رفقة زوجته وأبنائه باتجاه مدينة إب أثناء حدوث اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في الوقت الذي لم يصب أي من المسلحين بأذى.

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وبحسب المصادر، فإن الأستاذ النقيب استلم الحافز النقدي وعلى الفور قام بأخذ أطفاله وزوجته صوب مدينة إب لشراء كسوة العيد، وفي الطريق العام حدثت اشتباكات وإطلاق نار كثيف بين مجموعتين مسلحتين وذهب ضحيتها المعلم بطريقة مروعة.

وقالت المصادر، إن المعلم النقيب تعرض لأكثر من ثماني طلقات نارية نقل بعدها للمستشفى لكنه وصل وفارق الحياة نتيجة زيادة النزيف في الوقت الذي دخلت زوجته بغيبوبة كبيرة لم تفق منها حتى اللحظة.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فوضى زادت معها حدة الجرائم اليومية وأعمال القتل والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة في مختلف مديريات المحافظة.