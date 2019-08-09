مصادرنا : مواجهات عنيفة في محيط مصفاة عدن

أفادت مصادر (الخليج 365) في عدن، أن مواجهات عنيفة إندلعت ليل الخميس، في محيط مصفاة عدن بمديرية البريقة غرب المدينة .

وذكرت المصادر، أن المواجهات بين قوات من الحزام الأمني وقوة من الجيش تتبع للمنطقة العسكرية الرابعة .. لافتة إلى ان سبب الإشتباكات هو خلافات حول مهمة تأمين المصفاة .

وأوضحت المصادر أن الإشتباكات إندلعت في البوابة الشرقية للمصفاة مما أدى إحتراق إحدى المركبات التابعة .. مشيرة إلى تصاعد ألسنة الدخان من موقع الإشتباكات .