مصادرنا : مواجهات عنيفة في محيط مصفاة عدن

أفادت مصادر (الخليج 365) في عدن، أن مواجهات عنيفة إندلعت ليل الخميس، في محيط مصفاة عدن بمديرية البريقة غرب المدينة .
وذكرت المصادر، أن المواجهات بين قوات من الحزام الأمني وقوة من الجيش تتبع للمنطقة العسكرية الرابعة .. لافتة إلى ان سبب الإشتباكات هو خلافات حول مهمة تأمين المصفاة .
وأوضحت المصادر أن الإشتباكات إندلعت في البوابة الشرقية للمصفاة مما أدى إحتراق إحدى المركبات التابعة .. مشيرة إلى تصاعد ألسنة الدخان من موقع الإشتباكات .
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