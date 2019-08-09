عاجل : التحالف يعترض ويسقط طائرة مسيرة حوثية أطلقت نحو جازان

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن إعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية باتجاه منطقة جازان بجنوب المملكة العربية السعودية .

وقال التحالف العربي أن هذه الطائرة أطلقتها الميليشيات من الأراضي اليمنية بإتجاه المناطق المأهولة بالسكان في جازان ولكن التحالف تمكن من إعتراضها وإسقاطها .

وفي وقت سابق قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية، العقيد الركن، تركي المالكي، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية فشلت في إطلاق صاروخ باليستي بإتجاه أراضي المملكة العربية السعودية .

وأوضح المالكي في تصريح صحفي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء أمس الأربعاء صاروخا بالستيا من محافظة (حجة) باستخدام المباني المدنية لمكان الإطلاق في (سوق الربوع)، حيث سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (حجة).