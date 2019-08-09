شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مدوية للقائد الحقيقي للمليشيات في عدن .. (فيديو) مسرب يكشف ما يحدث في معسكرات الانتقالي الجنوبي .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو متداول فضيحة جديدة للإمارات ضمن مخططها الإجرامي لنشر الفوضى في اليمن ، وإثارة النعرات المناطقية بدعوى مساندة الشرعية.





وفي المقطع المسرّب، الذي رصده "ناس تايمز" يظهر ضباط إماراتيون أثناء إعطاء الميليشيات في العاصمة المؤقتة عدن للقيام بإنقلاب ضد الحكومة الشرعية في اليمن.

وأكد أحد الضباط الإماراتيين للمليشيات أنه لن يأتِ العيد إلا وقد تمت السيطرة على عدن.. لكن المحاولة باءت بالفشل ، وذاقت المليشيات المتمردة الويل في شوارع المدينة.

للمزيد شاهد الفيديو:

مقطع مسرّب لضباط إماراتيون يعطون تعليمات لميليشيات في #عدن مدعومة من قبل #الامارات للقيام بإنقلاب ضد الحكومة الشرعية في #اليمن ..ويشيرون إلى أنه لن يأت العيد إلا وقد تمت السيطرة على #عدن

(فشلت المحاولة عندما لم تتمكن قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا من اقتحام #قصر_المعاشيق ) pic.twitter.com/qqt8d0q7IC — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 8, 2019

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جابر الحرمي✔@jaberalharmi

مقطع مسرّب لضباط إماراتيون يعطون تعليمات لميليشيات في #عدن مدعومة من قبل#الامارات للقيام بإنقلاب ضد الحكومة الشرعية في #اليمن ..ويشيرون إلى أنه لن يأت العيد إلا وقد تمت السيطرة على #عدن

(فشلت المحاولة عندما لم تتمكن قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا من اقتحام#قصر_المعاشيق )

مقطع مسرّب لضباط إماراتيون يعطون تعليمات لميليشيات في #عدن مدعومة من قبل #الامارات للقيام بإنقلاب ضد الحكومة الشرعية في #اليمن ..ويشيرون إلى أنه لن يأت العيد إلا وقد تمت السيطرة على #عدن

(فشلت المحاولة عندما لم تتمكن قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا من اقتحام #قصر_المعاشيق ) pic.twitter.com/qqt8d0q7IC — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 8, 2019

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مقطع مسرّب لضباط إماراتيون يعطون تعليمات لميليشيات في #عدن مدعومة من قبل #الامارات للقيام بإنقلاب ضد الحكومة الشرعية في #اليمن ..ويشيرون إلى أنه لن يأت العيد إلا وقد تمت السيطرة على #عدن

(فشلت المحاولة عندما لم تتمكن قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا من اقتحام #قصر_المعاشيق ) pic.twitter.com/qqt8d0q7IC — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 8, 2019

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