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شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مدوية للقائد الحقيقي للمليشيات في عدن .. (فيديو) مسرب يكشف ما يحدث في معسكرات الانتقالي الجنوبي .. شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو متداول فضيحة جديدة للإمارات ضمن مخططها الإجرامي لنشر الفوضى في اليمن ، وإثارة النعرات المناطقية بدعوى مساندة الشرعية.
وفي المقطع المسرّب، الذي رصده "ناس تايمز" يظهر ضباط إماراتيون أثناء إعطاء الميليشيات في العاصمة المؤقتة عدن للقيام بإنقلاب ضد الحكومة الشرعية في اليمن.
وأكد أحد الضباط الإماراتيين للمليشيات أنه لن يأتِ العيد إلا وقد تمت السيطرة على عدن.. لكن المحاولة باءت بالفشل ، وذاقت المليشيات المتمردة الويل في شوارع المدينة.
للمزيد شاهد الفيديو:
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مقطع مسرّب لضباط إماراتيون يعطون تعليمات لميليشيات في #عدن مدعومة من قبل #الامارات للقيام بإنقلاب ضد الحكومة الشرعية في #اليمن ..ويشيرون إلى أنه لن يأت العيد إلا وقد تمت السيطرة على #عدن— جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 8, 2019
(فشلت المحاولة عندما لم تتمكن قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا من اقتحام #قصر_المعاشيق ) pic.twitter.com/qqt8d0q7IC
جابر الحرمي✔@jaberalharmi
مقطع مسرّب لضباط إماراتيون يعطون تعليمات لميليشيات في #عدن مدعومة من قبل#الامارات للقيام بإنقلاب ضد الحكومة الشرعية في #اليمن ..ويشيرون إلى أنه لن يأت العيد إلا وقد تمت السيطرة على #عدن
(فشلت المحاولة عندما لم تتمكن قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا من اقتحام#قصر_المعاشيق )
مقطع مسرّب لضباط إماراتيون يعطون تعليمات لميليشيات في #عدن مدعومة من قبل #الامارات للقيام بإنقلاب ضد الحكومة الشرعية في #اليمن ..ويشيرون إلى أنه لن يأت العيد إلا وقد تمت السيطرة على #عدن— جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 8, 2019
(فشلت المحاولة عندما لم تتمكن قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا من اقتحام #قصر_المعاشيق ) pic.twitter.com/qqt8d0q7IC
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مقطع مسرّب لضباط إماراتيون يعطون تعليمات لميليشيات في #عدن مدعومة من قبل #الامارات للقيام بإنقلاب ضد الحكومة الشرعية في #اليمن ..ويشيرون إلى أنه لن يأت العيد إلا وقد تمت السيطرة على #عدن— جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 8, 2019
(فشلت المحاولة عندما لم تتمكن قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا من اقتحام #قصر_المعاشيق ) pic.twitter.com/qqt8d0q7IC
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مقطع مسرّب لضباط إماراتيون يعطون تعليمات لميليشيات في #عدن مدعومة من قبل #الامارات للقيام بإنقلاب ضد الحكومة الشرعية في #اليمن ..ويشيرون إلى أنه لن يأت العيد إلا وقد تمت السيطرة على #عدن— جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 8, 2019
(فشلت المحاولة عندما لم تتمكن قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا من اقتحام #قصر_المعاشيق ) pic.twitter.com/qqt8d0q7IC
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.