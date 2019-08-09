شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. حرب شوراع في حي أكتوبر بمديرية خور مكسر بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تخوض في هذه الاثناء قوات الحماية الرئاسية وقوات المجلس الانتقالي حرب شوارع في مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن وقالت مصادر محلية ان القوتين تخوض في هذه الاثناء حرب شوارع في حي اكتوبر بالقرب من قاعة أماسي بمديرية خورمكسر. Advertisements

وكانت قد اندلعت اشتباكات في الخط البحري بمديرية خور مكسر بعد اخراج معسكر بدر اسلحة ثقيلة واستهداف معسكر جبل حديد . وبحسب المصادر فإن الخط البحري وجزيرة العمال سيطرت عليها قوات الحماية الرئاسية .



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