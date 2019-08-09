شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التفاصيل الكاملة للاشتباكات العنيفية الان في عدن حتى اللحظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تزايدت وتيرة الاشتباكات خلال الساعات الماضية في مدينة عدن بين القوات التابعة للحكوم الشرعية وبين تشكيلات مسلحة تابعة للمجلس الإنتقالي الموالي للإمارات واتسعت رقعتها في أرجاء المدينة.

وحسب المعلومات الأولية فإن القوات الحكومية أحرزت تقدماً ملموساً في السيطرة الميدانية على عدد من المواقع المهمة.





إلا أن اتساع رقعة المواجهات وصعوبة التواصل مع المعنيين زاد من صعوبة التأكد من المعلومات من مصادر مؤكدة.

وحسب المعلومات التي حصل عليها موقع المصدر أونلاين كخلاصة لما تمكن من الحصول عليه من معلومات حول الوضع الميداني في عدن على النحو التالي:

قصر المعاشيق (كريتر):



- تدور الاشتباكات منذ مساء امس في مديريتي كريتر التي يقع فيها قصر المعاشيق وخور مكسر التي يقع فيها مطار عدن وأطراف مديرية المنصورة وتحديدا المؤدية الى خور مكسر.

- معسكر ٢٠ التابع للحزام الأمني في كريتر التزم الحياد بعد ذهاب قائده إمام النوبي الى قائد اللواء الاول حماية رئاسية والمكلف بحماية معاشيق العميد سند الرهوة واتفقا على ان يلزم معسكر ٢٠ الحياد، بحسب مصدر من الحماية الرئاسية للمصدر اونلاين.

- قوات الانتقالي تهاجم من جهة المعلا ولواء جبل حديد باتجاه خور جولة وفندق عدن وتحاول اجتياز عقبة كريتر باتجاه قصر المعاشيق، ومن جهة المنصورة (وسط عدن) وتعزيزاتها تاتي قادمة البريقة حيث المقر الرئيسي لقوات الامارات.

- مصدر في الحماية الرئاسية اكد انتشار قوات سعودية الى جانب وحدات الحماية الرئاسية لتأمين قصر المعاشيق.

- جبل حديد:



- ‏يوجد في جبل حديد معسكرين أحدهما تابع للانتقالي ويعتبر اقوى معسكرات الانتقالي ويقوده ابو عمر اسماعيل الضالعي ومعسكر اللواء الثالث حماية رئاسية بقيادة العميد لؤي الزامكي.

- ‏سيطرت قوات اللواء الثالث حماية رئاسية نهار الخميس على مرتفعات ومواقع مطلة على معسكر الانتقالي المجاور ما مكنها من الضغط ناريا على معسكر الانتقالي.

- ‏في المقابل سيطرت قوات الانتقالي على مؤخرة امداد منفصلة تابعة لمعسكر اللواء الثالث حماية تقع بين ادارة الأمن ومعسكر طارق باطراف خور مكسر.

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- يستند معسكر الانتقالي في جبل حديد الى امتداد مفتوح مع مديرية التواهي التي تعتبر عمق الانتقالي ومركز قوته في عدن.

- قوات الحماية تركز الضغط على معسكر جبل حديد التابع للانتقالي وتتصدى لتعزيزات قادمة من البريقة وتشتبك معها في الاطراف مثل المنصورة والعريش لمنع فك الحصار عن المعسكر من جهة الشرق.

خور مكسر:



- منطقة العريش بخور مكسر شهدت مساء الخميس اشتباكات بين قوات لواء الدفاع الساحلي الموالي للشرعية مسنودا بمقاومة خور مكسر والقوات الخاصة واشتبكت مع تعزيزات تابعة للانتقالي.

- مطار عدن بيد الحماية الرئاسية ومحاط بثلاثة ألوية عسكرية أهمها معسكر اللواء ٣٩ الذي يقوده العميد الركن عبدالله الصبيحي ويتفوق اللواء بحيازة عدد مبير من الدبابات والمدفعية الثقيلة.

- لم يتسن للمصدر تأكيد سيطرة قوات اللواء ٣٩ على جزيرة العمال الواقعة بين خور مكسر والمعلا.

- طيران التحالف حلق نهار الخميس ولم يقصف اي من المواقع في عدن.

- في وقت متاخر من مساء الخميس اندلعت اشتباكات متقطعه في حي ريمي بالمنصورة والذي يقيم فيه وزير الداخلية احمد الميسري.

- تحركت قوات من الوية الحماية الرئاسية في الشيخ عثمان باتجاه جولة "كالتكس" في المنصورة لقطع الامدادات.

- مصدر عسكري رفيع قال إن "الميليشيات المتمردة" تتلقى الدعم والامداد من معسكر للقوات الاماراتية غرب عدن.

- واكد المصدر: استمرار خدمات الماء والكهرباء في مدينة عدن وطيران اليمنية تعلق رحلاتها.

- المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بعدن يعلن وقوفه مع الوية الحماية الرئاسية والاجهزة الامنية رفضا لانقلاب الانتقالي على الشرعية بحسب وكالة (سبأ).