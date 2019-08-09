شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي محمد العرب يكشف هوية الشخص الذي يقود ألوية الحماية الرئاسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلامي البحريني محمد العرب مصور قناتي العربية والحدث عن هوية الجهة والشخصية التي تقود قوات الحماية الرئاسية التي تتولى حماية معاشيق .



وقال الإعلامي محمد العرب في تغريده له على حسابه في تويتر: إن العميد ناصر عبدربه هو من يقود ألوية الحماية الرئاسية وهو جنوبي ونجل فخامة الرئيس هادي و80 % من مقاتليه جنوبيين .

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