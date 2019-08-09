شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الإطاحة بالقيادي البارز في المجلس الانتقالي قبل قليل .. شاهد أول (صورة) وهو مضرج بدمائه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصيب قيادي بارز في مليشيات الانتقالي قبل قليل بشظية في كتفه الايمن مع مغرب اليوم اثر الاشتباكات بين مليشيات الانتقالي وقوات الحماية الرئاسية بعدن . اخر الاخبار الساخنة Advertisements وقالت مصادر محلية ان القيادي بمليشيات الحزام الأمني مختار النوبي اصيب برصاصة دوشكا في كتفه الأيمن بشارع أروى قبل قليل. يذكر بأن القيادي مختار النوبي هو من قاد المليشيات في الهجوم المسلح على بنك عدن المركزي . https://m.yemen-now.com/news5283336.html

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