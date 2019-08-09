جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن قالت مصادر عسكرية في مدينة عدن (جنوب اليمن) أن حكومة هادي تستعد لإقتحام مديرية التواهي، المعقل الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي. وقالت المصادر أن تعزيزات عسكرية تضم مئات المقاتلين القادمين من محافظة مأرب في طريقهم إلى عدن لمساندة قوات الحماية الرئاسية المكلفة بإقتحام التواهي. وتجري في هذه الاثناء حرب شوارع في مديرية خور مكسر بعدن وأفادت مصادر خاصة أن إشتباكات إندلعت بين قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا، وقوات هادي امام البوابة الشرقية لشركة مصافي عدن . وأوضحت المصادر أن الإشتباكات إندلعت عقب محاولات قوات الحزام الأمني السيطرة على المصفاة.. Advertisements وكانت قد اندلعت اشتباكات في الخط البحري بمديرية خور مكسر بعد اخراج معسكر بدر اسلحة ثقيلة واستهداف معسكر جبل حديد . وبحسب المصادر فإن الخط البحري وجزيرة العمال سيطرت عليها قوات هادي. كما اندلعت اشتباكات عنيفة بالقرب من منزل وزير داخلية هادي، احمد الميسري في مديرية المنصورة وسط عدن . وقالت مصادر محلية ان اشتباكات ودوي اطلاق نار كثيف يسمع في منطقة ريمي وكورنيش المحافظ بالمنصورة ومحيط جولة كالتكس بمختلف انواع الاسلحة .

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كانت هذه تفاصيل خبر حرب شوارع في عدن وتعزيزات من مأرب وحكومة هادي تستعد للإنقضاض على التواهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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