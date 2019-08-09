شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : بيان رسمي يقطع الشك باليقين ويكشف حقيقة مقتل قائد عسكري كبير في الوية الحماية الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بيان رسمي يقطع الشك باليقين ويكشف حقيقة مقتل قائد عسكري كبير في الوية الحماية الرئاسية

أصدرت قيادة اللواء الثالث حماية رئاسية ممثلة بالعميد لؤي الزامكي، قائد اللواء، بلاغ صحفي هام.

وتحصلت "عدن الغد" على نسخة من البلاغ الذي شرح الوضع حول اللواء ومعسكراته، نص البلاغ:

بلاغ صحفي..

Advertisements

تنفي قيادة اللواء الثالث حماية رئاسية الاخبار والاشاعات الكاذبة التي تضمنت أخبار عن استشهاد قائد اللواء والسيطرة على معسكر طارق بخور مكسر وجميع الاخبار التي تنشرها مطابخ المجلس الانتقالي عبر اعلامهم ومواقعهم الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتنوه قيادة اللواء أن العميد لؤي الزامكي قائد اللواء في أتم الصحة والعافية والجاهزية والمعنوية القتالية وان معكسر طارق بخور مكسر ما زال تحت سيطرة اللواء.

وتؤكد قيادة اللواء أنها لن تفرط في الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية، دولة نظام وقانون يكون نافذاً على الجميع دون تمييز أو محسوبية، وستعمل قيادة اللواء على المساهمة في بناءها بعد القضاء على ميليشيات الحوثي وعفاش في حرب 2015م على عدن وحتي تتحرر جميع المحافظات اليمنية.

وتحذر قيادة اللواء الثالث حماية رئاسية أي ميليشيات أخرى بأنها لن تسمح للمساس بهيبة الدولة والتمرد عليها واستهداف مؤسساتها وما تقوم به تلك الميليشيات في العاصمة عدن اليوم مرفوض نهائيا وسيكون ردنا قاسي وبجميع الوسائل المفتوحة ولن نتراجع وتغمض لنا عين الا بعد اعادة الامن والاستقرار في عدن عبر مؤسسات الدولة.

رحمة الله على الشهداء، والشفاء للجرحى، ولا نامت أعين المتمردين والجبناء.

صادر عن :

قيادة اللواء الثالث حماية رئاسية

العميد / لؤي الزامكي

9 أغسطس 2019م