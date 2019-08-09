شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ضاحي خلفان يعلن الاستسلام ويعترف بالهزيمة ويجر أذيال الخيبة والندامة ويغادر الساحة اليمنية.. شاهد (رسالة الوداع) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ضاحي خلفان يعلن الاستسلام ويعترف بالهزيمة ويجر أذيال الخيبة والندامة ويغادر الساحة اليمنية.. شاهد (رسالة الوداع)

بعد سلسلة من التغريدات التحريضية والداعمة للانفصال وتقسيم اليمن، أعلن المغرد الإماراتي الشهير والضابط السابق في شرطة دبي، ضاحي خلفان توقفه عن التغريد وطرح رأيه بخصوص الأحداث في الجنوب.





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وقال خلفان في تغريدة على حسابه في موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدها المشهد اليمني: “إذا سقط الجنوب في يد الشمال مرة أخرى …بحكم رئاسة هادي ستنقلب الأوضاع عليه وسيحتل الجنوب من جديد مرة أخرى…ولذلك فإن التحالف سيفقد كل شئ..أكبر وأهم انجاز للتحالف جنوب اليمن فلا يفرط فيه”.

واختتم تغريدته بإعلان انسحابه من الحديث عن انفصال الجنوب وتقسيم اليمن قائلاً: “هذه الكلمة الأخيرة لي في طرح رؤيتي”.

ولاقت تغريدات ضاحي خلفان ردود فعل كبيرة واستياء رسمي وشعبي، بسبب كلامه التحريضي على اليمن، والمؤيد للإنفصال وتقسيم اليمن.