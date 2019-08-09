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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعرف على المواقع التي تتمركز فيها القوات السعودية الان في عدن 2019/08/09 الساعة 12:03 ص كشف مصدر عسكري في قوات الحماية الرئاسية عن وجود وحدات من القوات السعودية المتمركزة في قصر معاشيق ترابط الى جانب قوات الجيش عند بوابة القصر، بالعاصمة المؤقتة عدن. وأضاف: “هناك وحدات سعودية ترابط معنا عند بوابة القصر”. وقال شهود عيان، ان قوة سعودية من ضمن قوات التحالف المتمركزة في القصر الرئاسي تحركت خارج محيط معاشيق وتوقفت بالقرب من مستشفى عدن العام في كريتر”. هذا وقد تجددت المواجهات عصر اليوم الخميس، بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس هادي وبين تشكيلات مسلحة موالية للإمارات في مدينة عدن بعد هدوء استمر عدة ساعات. وحسب ما قاله شهود عيان للمشهد اليمني فإن أصوات الاشتباكات لم تتوقف منذ ساعات، وتستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة. هذا وقد أعلنت قوات الحماية الرئاسية عن إحباطها محاولة سطو مسلح على فرع البنك الزراعي بمديرية كريتر جنوب عدن، وفق ما أعلنه المتحدث الإعلامي للقوات.

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