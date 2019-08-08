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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشر وزير النقل في الحكومة الشرعية صالح الجبواني صوراً له اثناء اداء عمله من داخل قصر “معاشيق” في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن. وقالت مصادر تناقلت الصور ان الوزير نشرها بهدف طمئنة الجميع بأن الامور في عدن طيبة ومستقرة، مؤكداً انه يؤدي مهامه كوزير بشكل طبيعي. شاهد أيضاً: Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر هذا هو الوزير الشجاع الذي صمد في قصر المعاشيق وقاتل المليشيات إلى جانب قوات الحماية الرئاسية.. صورة أرعبت هاني بن بريك...(صورة + الأسم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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