اليمن تستكمل الاستعدادات النهائية لتصعيد الحجاج إلى منى

أستكملت وزارة الأوقاف والإرشاد، كافة الترتيبات للبدء بتصعيد الحجاج اليمنيين إلى منى، وذلك ضمن أدائهم شعائر الحج .

وأكد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات للبدء بعملية تصعيد الحجاج اليمنيين إلى منى بعد استكمال ترتيب الإعاشة وتوزيع المخيمات والباصات ذات الموديلات الحديثة لجميع الوكالات والتي سيتم من خلالها نقل الحجاج بين المشاعر المقدسة في مكة المكرمة.

وأشار الوزير في تصريح صحفي الى إن عملية التصعيد تأتي بعد استكمال كافة الاجراءات المتعلقة براحة الحجاج وسلامتهم.

وكانت وزارة الأوقاف قد انتهت من توزيع المخيمات البالغ عددها ٨ مخيمات كبيرة موزعة على ١٥١ وكالة حج، وتجهيز ٥٢٠ باص نقل جماعي بأحدث المواصفات لنقل ما يقارب ٢٥ ألف حاج بيسر وسهوله.