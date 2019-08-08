إندلاع معارك عنيفة بالقرب من منزل وزير الداخلية في عدن

إندلعت مواجهات عنيفة في حي ريمي بمديرية المنصورة وسط العاصمة المؤقتة عدن، وهو الحي الذي يقطنه نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المهندس، أحمد الميسري .

وقال سكان محليون، أنهم سمعوا دوي إشتباكات عنيفة في حي ريمي وكورنيش المحافظ بالمنصورة وصولاً إلى محيط جولة كالتكس بمختلف أنواع الأسلحة .. مؤكدين أن الإشتباكات لازالت مستمرة حتى الآن .

ويتواصل إتساع رقعة المواجهات بين قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي، والوية الحماية الرئاسية في العاصمة عدن والتي أندلعت عصر اليوم وأستخدم فيها الجانبين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة .