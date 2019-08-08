لقور : لم يكن أحداً يريدها أن تتحول إلى صراع مسلح

أكد السياسي الجنوبي، الدكتور، حسين لقور بن عيدان، أن لم يكن أحدا يريدها أن تتحول إلى صراع مسلح، في إشارة إلى المواجهات العنيفة التي تشهدها في هذه الأثناء العاصمة المؤقتة عدن، بين قوات المجلس الإنتقالي وألوية الحماية الرئاسية .

وقال في تغريدة له بتويتر رصدها موقع (الخليج 365)، كنا -يقصد المجلس الإنتقالي الجنوبي- نريدها إنتفاضة جماهيرية و ثورة سلمية لإسقاط حكومة الشرعية، لكن الجماعات الإرهابية والإخوانية في الشرعية فجروها أمس عندما أطلقوا النار على المشيعين.

وأضاف أنه أصبح لزاما على الإنتقالي أن يتدخل لحماية الجماهير.

وتوسعت رقعة المواجهات بين الإنتقالي والشرعية في عدن لتشمل مديرية خور مكسر بعد أن كانت المواجهات محصورة على محيط قصر المعاشيق، أمس .