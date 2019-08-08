سياسي كويتي بارز : إنتفاضة الجنوب في عدن ضد المتخاذلين والفاسدين

أكد السياسي الكويتي المعروف، الدكتور، فهد الشليمي، أن الإنتفاضة الشعبية التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، هي ضد المتخاذلين والفاسدين .

وقال الشليمي في تغريدة له أن أبناء الجنوب العربي، دافعوا عن مناطقهم وإستشهدوا فيها، ووقفوا مع الشرعية ولم يتجسسوا عليها وحرروا محافظاتهم في 21 يوم ويمكن الثقة بهم والإعتماد عليهم، وكشفوا المرتزقة منذ زمن بعيد ولم يأخذوا اموال تحرير صنعاء وضخها في اسطنبول .

وأضاف "منذ سنوات ونحن نتحدث عن أهمية إعادة الإعتبار لأبناء الجنوب الأبطال والإبتعاد عن مرتزقة شريحتين الجوال " نهارا شرعية وليلا حوثية" وسابقا مؤتمرية" .

وتساءل في تغريدة أخرى "ماذا عمل حزب الإصلاح هل قام بعمليات تحرير ام تحريض ضد التحالف هل مد يد التعاون ام طعننا بخنجر الغدر" .. داعياً إلى فتح الحوار مع الجنوبيين .

وفي تغريدة ثالثة، قال "بكل وضوح وشفافية اقول للشرعية والتحالف تحدثوا مع أبناء الجنوب وتفاهموا معهم بدلا من تجاهلهم .. سنوات وسنوات لم تتحرر تعز ولم تتحرر صنعاء وجيوشها التي يصرف عليها التحالف لم تقدم إنتصارا واحدا" .