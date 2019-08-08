محافظ مأرب یبحث مع الهجرة الدولیة التعاون في المجال الانساني

بحث محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العراده ،الیوم ، مع مدیر الجدید لمكتب المنظمة الدولیة للهجرة في المحافظة البریطاني باوول كرتشلي،الشراكة بین السلطة المحلیة والمنظمة في المجال الانساني. وناقش المحافظ العراده مع باوول كرتشلي ، دور المكتب في تعزیز وفاعلیة المنظمات الدولیة العاملة في المجال الانساني والاستجابة للاحتیاجات الملحة للاعداد الكبیرة من النازحین في المحافظة الذین قدموا من مختلف محافظات الجمهوریة وضاعفوا الاعباء على السلطة المحلیة في ظل بنى تحتیة تكاد تكون منعدمة في المحافظة ومستوى ضعیف من الخدمات المقدمة والمخططة لتغطیة اعداد محددة من السكان. واطلع المحافظ من المدیر الجدید لمكتب المنظمة الى شرح عن برامج التعاون الانساني وما یمكن ان یقدمه مكتب منظمة الهجرة Advertisements للاستجابة لاحتیاجات النازحین في المخیمات التي قام الوفد الرفیع من المنظمة الذي زار المحافظة الشهر الماضي بزیارتهم وتقییم احتیاجاتهم من ارض الواقع. كما تطرق اللقاء الى الجهود المبذولة من قبل ادارة المكتب لترتیب المكتب اداریا والبحث عن مساحة ارض مناسبة لنباء مكاتب رسمیة للمنظمة وعدد من منظمات الامم المتحدة فیها الى جانب مخازن تفي بالغرض. وناقش المحافظ العرادة خلال اللقاء مع مدیر مكتب المنظمة الدولیة للهجرة بالمحافظة الدور الذي یمكن ان تضطلع به المنظمة في مساعدة السلطة المحلیة في مواجهة اعباء الاعداد الكبیرة والمتزایدة من المهاجرین الافارقة في المحافظة خاصة ما یتعلق بامكانیة اعادتهم الى بلدانهم.

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