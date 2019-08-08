مراسلنا : إستمرار الإشتباكات في عدن وقذائف المواجهات تصل للمعلا والقلوعة

أفاد مراسل (الخليج 365) بإستمرار المواجهات بين قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي، وألوية الحماية الرئاسية، في العاصمة المؤقتة عدن، بالتزامن مع محاولات محلية للتهدئة وإيقاف الإقتتال .

وأضاف مراسلنا، أن قذائف المواجهات المشتعلة منذ عصر اليوم وصلت إلى مديرية المعلا ومنطقة القلوعة التابعة إدارياً لمديرية التواهي، لافتاً إلى سقوط جرحى في صفوف المدنيين بالمعلا تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج .

وبحسب مراسلنا فإن المواجهات تتركز في محيط جبل حديد الذي يقع في أحد جوانبه معسكر اللواء الأول مشاه التابع للإنتقالي والجانب الأخر اللواء الثالث حماية رئاسية .. مضيفاً أن الأنباء تؤكد سقوط معسكر طارق التابع للواء الثالث حماية رئاسية الذي لازال تحت سيطرة ألوية الحماية الرئاسية .

وأشار مراسلنا إلى أن أصوات المواجهات وصل دويها إلى مديرية التواهي .. لافتاً إلى أن هناك حالة من الخوف والرعب بين المواطنين القاطنين في المواقع القريبة من المواجهات .