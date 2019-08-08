شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..انفجارات عنيفة للغاية تهز"عدن" والاشتباكات المسلحة تنتقل لمحيط أهم معسكر للجيش بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة بعدن عن سماع دوي انفجارات عنيفة هزت عدن جراء تبادل القصف بين قوات الحماية الرئاسية وقوات الحزام الأمني الموالية للإمارات . اخر الاخبار الساخنة Advertisements واكدت المصادر لـ " اليمني اليوم " أن الاشتباكات العنيفة تجري الان في محيط معسكر بدر احد معسكرات الجيش الوطني بعدن.

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