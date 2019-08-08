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القوات الحكومية تدخل ثاني معسكر وتبدأ بتمشيطه من فلول مليشيات الانتقالي

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عدن - ياسمين التهامي - تمكنت القوات الرئاسية من دخول معسكر العشرين وبسط سيطرتها عليه بعد قيام مليشيا الانتقالي بقصف الاحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة من داخله.

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وقالت مصادر محلية ان الوية الحماية الرئاسية اليمنية بـعدن تمكنت بعد عيد اليوم من فرض سيطرتها الكاملة على جبل حديد بعد ان خاضت مناوشات مع عناصر الانتقالي اضطرت للقرار وترك المعسكر.

وافادت المصادر ان القوات الرئاسية بدأت بتمشيط المواقع الخاضعة لسيطرة الانتقالي المدعوم من الامارات وتقوم في الاثناء  بقصف معسكر مليشيات الامارات الواقع خلف مبى مجلس الوزراء والحرائق تندلع من المعسكر.

واكدت المصادر ان مقاومة خور مكسر المساندة لقوات الشرعية استنفرت قواتها وتقوم حاليا بالانتشار على خط ساحل أبين لتأمين الخط ومنع تسلل مليشيات المجلس الانتقالي اليه.

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