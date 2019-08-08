غارات يمنية على مواقع هامة جنوبي السعودية

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عسير
أعلن القوات اليمنية تنفيذ عمليتين هجوميتين واسعتين على مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k المسيرة.
وأوضح المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد يحيى سريع، أن العملية الأولى لسلاح الجو المسير استهدفت برج الرقابة فى المطار وكانت الإصابة مباشرة. بينما استهدفت العملية الأخرى مواقع حساسة داخل المطار وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.
وأكد العميد سريع أن العمليات قد تسببت بتعطيل الملاحة الجوية فى المطار.
وقال سريع إن هذا الاستهداف “يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره لشعبنا اليمني العظيم”.
وجدد المتحدث دعوته للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتهم.
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