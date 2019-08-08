المجلس العسكري في السودان يرسل تعزيزات جديدة إلى اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الخرطوم

قالت مصادر سياسية واخرى عسكرية أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وافق على ارسال تعزيزات عسكرية الى اليمن.

واشارت المصادر في تصريحها لـ” الخليج 365 ” أن المجلس تلقى ضمانات خليجية للإبقاء على المجلس في سدة الحكم بالسودان مقابل مضاعفته لعدد المرتزقة السودانيين في اليمن.

ويوجد في اليمن خمسة ألوية من قوات «الدعم السريع» المنتشرين على الحدود الجنوبية للسعودية والساخل الغربي جنوب اليمن، ويعتز المجلس إرسال لواء سادس خلال الايام القادمة وهو ما سيرفع تعداد قوات الدعم السريع السودانية في اليمن إلى خمسة وثلاثين ألف مرتزق سوداني.

وتقاتل القوات السودانية في اليمن إلى جانب ما تسميها بـ«الحكومة الشرعيّة» المدعومة من «التحالف »، في حين تقاتل قوات سودانية اخرى الى جانب جنرال متمرّد على الحكومة الشرعية والمعترف بها دوليا في ليبيا.