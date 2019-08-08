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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجـــل مصرع قائد عسكري كبير من اتباع المتمرد هاني بن بريك اثناء محاولته اقتحام هذة المؤسسة الحكومية 2019/08/08 الساعة 09:58 م أفادت مصادر عسكرية بمقتل الذارع الأيمن للمحرض هاني بن بريك في شارع أروى في كريتر مساء اليوم .

وأكدت المصادر لـ يمن فويس أن الارهابي مختار النوبي قتل أثناء محاولة ميليشيات المجلس الانتقالي اقتحام البنك المركزي .

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