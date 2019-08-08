شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل عسكري سعودي مفاجئ يقلب موازين المعركة في عدن لصالح قوات الحكومة الشرعية.. وهذا مايحدث الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) ،مساء الخميس 8 اغسطس/آب، ان قوات عسكرية سعودية ضخمة تحركت لوقف تمرد مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، في عدن، بعد لحظات من رد التحالف العربي على مناشدة الحكومة بسرعة التدخل.

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان ”وحدات من القوات السعودية المتمركزة في قصر معاشيق، تحركت للقتال الى جانب الوية الحماية الرئاسية عند بوابة القصر، بالعاصمة المؤقتة عدن“.



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وأكدت المصادر ان قوات عسكرية سعودية ضخمة تحركت خارج محيط معاشيق وتوقفت بالقرب من مستشفى عدن العام في كريتر، حيث تخوض معارك شرسة ضد مليشيا التمرد في عدن“.

وقبل قليل (6:30 مساء الخميس) ناشدت الحكومة الشرعية قيادة التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى ممارسة ضغوطات عاجلة وقوية على المجلس الانتقالي تمنع أي تحركات عسكرية في المدينة، وإلزام كافة الوحدات والتشكيلات الأمنية والعسكرية الانضواء في إطار المؤسسة الأمنية والعسكرية وعدم الخروج على الدولة ومؤسساتها وأجهزتها.

بدوره، رد التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، على مناشدة الحكومة، واعلن على لسان المتحدث الرسمي باسمه العقيد الركن تركي المالكي، بأن القيادة المشتركة للتحالف ”تتابع وبقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن“.

وأكد ”المالكي“ الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة، مؤكدا أن القيادة لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني.

ودعا كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل، وتغليب المصلحة الوطنية، والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية على تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

كما طالب بعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي القاعدة وداعش الذين أوقدوا نار الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب اليمني.

وتجددت المواجهات، عصر اليوم الخميس، بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي وبين تشكيلات مسلحة موالية للإمارات في مدينة عدن (جنوب اليمن) بعد هدوء استمر عدة ساعات.