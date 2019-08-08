لحج: السلطة المحلية تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة للإنتقالي الإماراتي في عدن

أدانت السلطة المحلية بمحافظة لحج، المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قامت بها عناصر موتورة تابعة لما يُسمى بالانتقالي الإماراتي، في العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك خلال اجتماع السلطة المحلية بـ"لحج"، برئاسة محافظ لحج اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم، ما أقدمت عليه عناصر موتورة خارجة عن النظام والقانون، وأعتدت على محيطَي القصر الرئاسي بمنطقة معاشيق، والمركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني بمديرية صيرة بعدن.

ووفق وكالة سبأ، فقد أعربت السلطة المحلية في الاجتماع الذي حضره عدد من الشيوخ والوجهاء والشخصيات السياسية والاجتماعية في مديريَتَي الحَوطَة وتُبَن، وأبناء لحج الأوفياء عن الاستنكار لمثل هذه الأعمال الهادفة للنَّيل من الشرعية والحكومة وحرف البوصلة الوطنية عن استهداف العدو الأوحد المتمثل في مليشيا التمرد الحوثي.

وفي الاجتماع نَقَل محافظ لحج، للحاضرين تحايا الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال "ان الأحداث المؤسفة تحتِّم على كل القياديين التنفيذيين والأمنيين والعسكريين والجماهيريين الالتزام بالمسؤوليات الجسام الملقاة على كواهلهم واستحضارهم لليقظة التامة وتتبُّع أي تحركات مريبة لأي عنصر مشبوه والإبلاغ عنه فوراً لدى الأجهزة الأمنية المعنية بما يمكنها من القضاء على الجريمة قبل وقوعها".