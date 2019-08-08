المتحدث باسم المقاومة التهامية لـ"اليمن العربي": الأمم المتحدة تلتف على كافة الإتفاقات ومنها "استوكهولم"

قال أيمن جرمش، المتحدث الرسمي باسم قوات المقاومة التهامية، ومسئول التوجيه المعنوي،أن الأمم المتحدة لم تقم بدورها الحقيقي والذي كان من المفترض تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بل أصبح جليا لدى الشارع اليمني قيام الأمم المتحدة على عرقلة كافة القرارات و الاتفاقات الي كان آخرها اتفاق ستوكهولم والالتفاف عليه وهذا يأتي في مصلحة المليشيات واطالة أمد الحرب .

وأكد جرمش لـ"الخليج 365"، أن ذرائع الامم المتحده هي الجانب الإنساني وعلى أرض الواقع يتم تدمير البنية التحتية يوميا في مدينة الحديدة من خلال قيام مليشيات الحوثي حفر الخنادق و رفع المتارس و تهجير المدنيين و استخدام منازلهم ثكنات عسكرية .

وأضاف المتحدث الرسمي باسم قوات المقاومة التهامية، أن المآسي إنسانية تتفاقم بشكل مفجع بسبب اعداد النازحين والمهجرين قسرا من منازلهم حيث يصل عددهم إلى ما يقارب مليون نازح و مهجر من أبناء مدينة الحديدة و ريفها جميعهم يعانون الويلات والعذاب