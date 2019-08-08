إعلامية بالإنتقالي لـ"اليمن العربي": هذه حقيقة أحداث معاشيق

علقت نسمة صلاح، الإعلامية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي والإعلامية بمكتب الرئيس الزبيدي، على أحداث معاشيق أمس، بأنها بدأت اثناء تشييع جثامين الشهداء في عمليه الغدر في يوم الخميس الماضي، والذي استهدف قائد الحزام الامني الجنوبي العميد منير اليافعي الملقب بابي اليمامة في معسكر الجلاء اثناء تخرج احد الالوية الجنوبية.

وأكدت صلاح لـ"الخليج 365"، أنه عند تشييع اليوم جثامين الشهداء، وكانت المراسم سلمية بحته من المشيعيين، تم الضرب عليهم بالرصاص الحي من قبل قوات ماتسمى الحرس الرئاسي في قصر معاشيق في مديرية كريتر

وأضافت الإعلامية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي والإعلامية بمكتب الرئيس الزبيدي، أن تلك الإشتباكات التي حدثت أمس أمام قصر معاشيق، ما ادى الى سقوط جرحى وشهيدين اثناء التشييع السلمي