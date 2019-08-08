قيادي بالحركة الشعبية لـ"اليمن العربي": الوثيقة الدستورية الخطوة الأولى للتحول نحو المدنية

قال محمود إبراهيم القيادي في الحركة الشعبية قطاع الشمال جناح مالك عقار، أن الوثيقة الدستورية وهي الخطوة الأولى للتحول نحو المدنية، والقيام بتشيكل مؤسسات الدولة، وتناولت جزء كبير من المشاكل.

وأكد إبراهيم لـ"الخليج 365"، أن ملف السلام سيكون بعد تشكيل الحكومة الإنتقالية، وستشمل إتفاق الحرب والسلام وإعادة اللاجئين والنازحين لمواطنهم، وسيخصصون جزء بها للأراضي والحواكير والتي أعادوا توطين قبائل ليست بأماكنها السلام والحرب، مبينًا أن العملية درجات ، ومشكلة الحرب مستمرة منذ 1956 إلى الأن، و لن تحل مرة واحدة.

وأضاف القيادي في الحركة الشعبية قطاع الشمال جناح مالك عقار، أن الوثيقة الدستورية والثورة معها الشعب حتى تحقق أهدافها، مبينًا أن العائق الوحيد هو عدم إلتزام أحد الأطراف بالإتفاق وتحويل الوثيقة إلى واقع معاش.