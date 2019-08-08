قال محمود إبراهيم القيادي في الحركة الشعبية قطاع الشمال جناح مالك عقار، أن الوثيقة الدستورية وهي الخطوة الأولى للتحول نحو المدنية، والقيام بتشيكل مؤسسات الدولة، وتناولت جزء كبير من المشاكل.
وأكد إبراهيم لـ"الخليج 365"، أن ملف السلام سيكون بعد تشكيل الحكومة الإنتقالية، وستشمل إتفاق الحرب والسلام وإعادة اللاجئين والنازحين لمواطنهم، وسيخصصون جزء بها للأراضي والحواكير والتي أعادوا توطين قبائل ليست بأماكنها السلام والحرب، مبينًا أن العملية درجات ، ومشكلة الحرب مستمرة منذ 1956 إلى الأن، و لن تحل مرة واحدة.
وأضاف القيادي في الحركة الشعبية قطاع الشمال جناح مالك عقار، أن الوثيقة الدستورية والثورة معها الشعب حتى تحقق أهدافها، مبينًا أن العائق الوحيد هو عدم إلتزام أحد الأطراف بالإتفاق وتحويل الوثيقة إلى واقع معاش.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالحركة الشعبية لـ"اليمن العربي": الوثيقة الدستورية الخطوة الأولى للتحول نحو المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.