مليشيا الحوثي تقصف بشكل هستيري على أحياة سكنية في التحيتا

قالت مصادر محلية إن مليشيا ايران الحوثية قصفت بشكل هستيري اليوم الخميس على احياء سكنيه في مدينة التحيتا جنوب الحديدة.

وذكرت المصادر أن المليشيا شنت قصفاً مدفعياً عنيفاً على الأحياء السكنية وسقطت عدد من القذائف الهاون على منازل المواطنين وأدت إلى تدمير أجزاء واسعة منها.

واصافت المصادر وفقا لموقع الخاص بألوية العمالقة أن عناصر المليشيات المتمركزة في المزارع المحاذية للمديرية أطلقت نيران أسلحتها الثقيلة صوب المنازل ، واستخدمت سلاح م.ط عيار 23 مخلفة أضراراً بليغة ببعض المنازل ، مما اضطر السكان إلى تركها خوفاً من القصف والإستهداف الذي تشنه المليشيا بشكل هستيري.