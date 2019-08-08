شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مقتل قائد كتيبة في الوية الحماية الرئاسية في عدن.. الاسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان قائد عسكري في قوات الوية الحماية الرئاسية توفي قبل قليل متأثرا باصابته اثنا المواجهات مع مليشيات المجلس الانتقالي بعدن. وقال مصادر اعلامية ان قائد الكتيبة الثالثة اكرم الحييد باللواء الثالث حماية رئاسية توفي اليوم متأثرا باصابته. ولفت المصدر ان الحييد اصيب اثناء المواجهات بالقرب من معسكر طارق بخور مكسر.

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