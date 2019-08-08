شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الحماية الرئاسية في قبضة قوات الانفصاليين ...كيف سقطو وبأي معسكر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر سيطرة قوات تابعة للانتقالي على معسكر للحماية الرئاسية. وقال الناشطون أن الفيديو من معسكر طارق بخورمكسر الذي يتبع اللواء الثالث حماية رئاسية. Advertisements ويظهر في الفيديو عدد من جنود قوات الحماية الرئاسية أسرى مع قوات الانتقالي. واشتدت حدة الاشتباكات خلال الساعات الماضية بين قوات من الحماية الرئاسية وقوات المجلس الانتقالي في عدن.

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