شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: رد مزلزل من قيادة ”التحالف“ على مناشدة ”الشرعية“ بسرعة التدخل ووقف ”تمرد عدن“ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - رد التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، مساء الخميس 8 اغسطس/آب، على مناشدة الحكومة بسرعة التدخل والضغط على مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، لوقف تمرده في عدن.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن القيادة المشتركة للتحالف تتابع وبقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن.

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وأكد ”المالكي“ الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة، مؤكدا أن القيادة لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني.

ودعا كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل، وتغليب المصلحة الوطنية، والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية على تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

كما طالب بعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي القاعدة وداعش الذين أوقدوا نار الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب اليمني.

وقبل قليل (6:30 مساء الخميس) ناشدت الحكومة الشرعية قيادة التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى ممارسة ضغوطات عاجلة وقوية على المجلس الانتقالي تمنع أي تحركات عسكرية في المدينة، وإلزام كافة الوحدات والتشكيلات الأمنية والعسكرية الانضواء في إطار المؤسسة الأمنية والعسكرية وعدم الخروج على الدولة ومؤسساتها وأجهزتها.