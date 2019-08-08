شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن تقرير إخباري مفصل بما يحدث في عدن .. الانتقالي يفجر الوضع وسقوط قتلى ومناشدات عاجلة بمكبرات الصوت وهذه مناطق المواجهات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشر المكتب الاعلامي التابع لوزارة الاعلام في عدن تقريرا اخباريا عن اخر مستجدات الوضع في المدينة.

وقال التقرير (اطلع عليه مأرب برس) : أقدمت مليشيا الارهاب التابعة لما يسمى المجلس الانتقالي ، بقيادة الإرهابي هاني بن بريك بتفجير الوضع من جديد في مدينة عدن القديمة (كريتر) وفي محيط قصر المعاشيق متسببة في تهديد حياة عشرات آلالاف من السكان المدنيين التي قامت بالتمركز في اوساط احياءهم وفي منازلهم.

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وادت المواجهات التي فجرتها مليشيا الانتقالي في تمام الساعة الثانية ظهرا الى مقتل عدد من المواطنين المدنيين واصابة العشرات، الى جانب اصابة العديد من المنازل بأضرار كبيرة، ناهيك عن حالة الذعر التي اصابت جميع السكان، جراء إطلاقها للنار بكثافة وعشوائية على المواطنين وعلى الأحياء السكنية ..

واوضحت مصادر ميدانية للمكتب الاعلامي ان عناصر المليشيا المنتشرة في اوساط الاحياء السكنية تقوم بإطلاق النار بشكل عشوائي مستهدفة قصر المعاشيق والبنك المركزي وعدد من مباني المؤسسات الحكومية.

واكدت المصادر ان اطلاق النار العشوائي تركز قبل قليل في الشوارع الواقعة بجوار مستشفى عدن وعدن مول، وفي احياء القطيع والبنك المركزي، وشارع الهريش، وشارع السبيل، وشارع اروى، وفي كافة الاحياء المحيطة.

وقالت المصادر: ان مجاميع من مليشيا الانتقالي يستقلون اطقم عسكرية مدججة بالاسلحة تمركزوا في شارع اروى، وفي المنطقة الممتدة من العقبة الى جبل البادري بكريتر، كما تتحصن بقلعة جبل الاهلية بشارع اروى.

واكدت المصادر ان مليشيا الانتقالي تقوم باطلاق النار باتجاه قصر المعاشيق غير عابهة بحياة المدنيين القاطنين في تلك الاحياء السكنية، وان قوات الحماية الرئاسية اضطرت للرد عليها وصد تلك الهجمات.

واضافت المصادر: ان مليشيا الانتقالي تطلق النار من الجبال المحيطة بالاحياء السكنية حيث ان عدد من الحارات اصبحت مهددة بالقصف مثل حارة «الكسارات بالخساف - والسكنية - وحي الوحش - والاهلية - ومعسكر عشرين» وغيرها.

هذا وفي الاثناء تدور مواجهات عنيفة بين مليشيا الانتقالي وقوات الحماية الرئاسية .. بمختلف انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

الى ذلك أطلق مواطنون من سكان تلك الاحياء مناشدة عاجلة لمن اسموهم كافة العقلاء والقيادات الوطنية الجنوبية بسرعة التدخل لمنع مليشيا الانتقالي من التمركز في اوساط الاحياء السكنية واطلاق النار بشكل عشوائي واتخاذ المواطنين الآمنين دروعا بشرية.

على ذات الصعيد عدد من رجال الدين يستقلون حافلة عدد من الاحياء والشوارع التي تتمركز فيها مليشيا الانتقالي مطلقين مناشدة وعبر مكبرات الصوت مطالبين تلك القوات بوقف القتال والابتعاد عن منازل المواطنين الآمنين وعدم تعريض حياتهم للخطر وتغليب المصلحة الوطنية العليا.