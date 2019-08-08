مراسلنا.. البرنامج الوطني يتلف كميات من ألغام وعبوات الحوثي في الجوف (صور)

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي لنزع الألغام مسام كميات جديدة من الألغام والعبوات التي تمكنت من نزعها وتفكيكها وجمعها بعد ان زرعتها مليشيا الحوثي بكثافة عالية في محافظة الجوف شمال البلاد.
وقال مراسل "الخليج 365" ان فرق المركز التنفيذي للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي لنزع الألغام مسام أتلفت كميات كبيرة من الالغام المضادة للعربات والغام افراد و عبوات متنوعة وقذائف مخلفات حرب.
وأكد المراسل نقلاً عن مصدر رسمي في البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام ان الكمية تم نزعها وجمعها من محافظة الجوف من مديرية اليتمة شمال محافظة الجوف بعد ان كانت مليشيا الحوثي قد زرعتها أثناء تواجدها في تلك المناطق.
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