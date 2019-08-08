ألغام الحوثي البحرية تهدد الصيادين بسواحل الحديدة

عثر صيادون على لغم بحري زرعته مليشيات الحوثي بسواحل محافظة الحديدة في البحر الأحمر.

وقال أحد الصيادين، إن اللغم الذي تم العثور عليه بالقرب من سواحل الحديدة في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي يعتبر من الألغام شديدة الخطورة والتي تهدد حياة كثير من الصيادين وتحرمهم من الاصطياد.

وأضاف، إن الألغام البحرية الحوثية تهدد حياة الكثير من المدنيين الذين يرتادون شواطئ البحر الأحمر فضلا عن تشكيلها خطورة على قوارب الصيد والسفن التجارية التي تمر عبر مياه البحر الأحمر.