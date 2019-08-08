شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انباء عن مقتل قيادي بارز بالمجلس الانتقالي قبل قليل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قالت انباء متضاربة ان قيادي بارز في مليشيات الانتقالي قتل قبل قليل مع مغرب اليوم اثر الاشتباكات بين مليشيات الانتقالي وقوات الحماية الرئاسية بعدن . Advertisements وقالت مصادر محلية ان القيادي بمليشيات الحزام الأمني مختار النوبي قتل برصاصة دوشكا بشارع أروى قبل قليل. اخر الاخبار الساخنة يذكر بأن القيادي مختار النوبي هو من قاد المليشيات في الهجوم المسلح على بنك عدن المركزي .



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