شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات الحماية الرئاسية تزحف لاسقاط اهم معقل لقوات المجلس الانتقالي في هذه المنطقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت قوات الحماية الرئاسية بتغير استخراجيتها من الدفاع إلى الهجوم بمشاركة قوات الشرطة العسكرية وقوات المنطقة الرابعة وبدء الزحف نحو المعلا.

وصدت قوات الحماية الرئاسية عدة هجمات قامت بها المليشيات الخارجية عن النظام والقانون في مدينه عدن.

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واقدمت مليشيات يتزعمها المدعو بن بريك زعيم مليشيا الإرهاب في تحدي صارخ بمهاجمه كل من البنك المركزي عدن ومؤسسه المياه والصرف الصحي وبريد عدن والبنك الزراعي واحراق عدد من محلات وسيارات المواطنين.

وتمكنت الحماية الرئاسية من إحباط تلك المحاولات وذلك انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية تجاه حفظ امن واستقر المواطنتين ومؤسسات الدولة.

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وأطلقت مليشيا هاني بن بريك، من داخل معسكر جبل حديد التابع للمليشيات قذائف الهاون على المواطنين وممتلكاتهم في "جوله العاقل" بخور مكسر، وتتعامل الحماية الرئاسية مع مصدر النيران.

كما أطلقت مليشيا الانتقالي عدد من قذائف الهاون، على مكتب التربية والتعليم بخور مكسر في محاوله منها لإحراقه.

وأكدت قوات الحماية انها لن تسمح للجماعات الإرهابية احداث الأضرار بمؤسسات الدولة وستتصدى له بكل حزم وتحمله مسؤوليه كل ما ستؤول اليه الأوضاع في عدن.

وطالبت جميع المواطنين الابتعاد عن أماكن القذائف وأنها لن تتهاون مع هذه المليشيات الإرهابية التي تحاول جر العاصمة عدن الى فوضى داخليه خدمه للأجندات الحوثية الانقلابية.

ودعت كافة المواطنين الابتعاد عن اماكن الاشتباكات للحفاظ على سلامتهم وتؤكد قيامها بدورها الوطني والإنساني في حماية المدنيين ومؤسسات الدولة والتعامل مع مصدر إطلاق النيران بكل قوة وحسم