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عدن - ياسمين عبدالعظيم - صدمة : هاتف محمول يلتقط صورة مسوؤلة مسلحة في الحكومة الشرعية تزحف نحو قصر معاشيق

في صورة وصفت بالصدمة بعدما أظهرت الدكتورة زينب القيسي مدير المرأة في وزارة الصحة التابعة حكومة الشرعية .

وحظيت الصورة باهتمام واسع بعدما التقطت بكاميرا هاتف محمول وهي تزحف باتجاه قصر المعاشيق في مؤيدة دعوة المحرض هاني ني بريك ضد الرئيس هادي والحكومة .

وشهدت عدن مساء امس مواجهات بين قوات الحماية الرئاسية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الموالي للامارات في محاولة لاسقاط الحكومة انتهت بالفشل

من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس، أحمد الميسري ان ألوية الحماية الرئاسية قامت بواجبها الشرعي والرسمي والقانوني في التصدي لمجموعة من المسلحين قامت بمهاجمة قصر المعاشيق الرئاسي والبنك المركزي في مدينة صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن .

وقال الميسري في بيان له، "سنقوم بواجبنا الشرعي الذي أملته علينا مسئولينا الرسمية في حماية مؤسسات الدولة وتامين محافظة عدن والتصدي لكل الممارسات الخارجة عن النظام والقانون" .

ودعا الميسري أبناء عدن إلى التزام الهدوء والصبر .. مؤكداً أن وزارة الداخلية والمنطقة العسكرية الرابعة بقيادة اللواء فضل حسن قادرين بفضل الله على التعاطي مع هذه النتواءات وهذه التصرفات غير المسؤولة وسنقوم بواجبنا على أكمل وجه .

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وأستعرض الميسري في بيانه الترتيبات التي سبقت هذا الهجوم المسلح على قصر المعاشيق والبنك المركزي اليمني، لافتاً إلى أن تلك الأحداث أريد لها إحداث فتنة في هذه المحافظة لضرب السكينة والأمن والاستقرار من قبل عناصر نحن يعرفها الجميع .

وأشار إلى أن هذه العناصر دأبت على هذه الفتنة عقب استشهاد العميد منير اليافعي ابو اليمامة قائد لواء الدعم والإسناد بأيدي ميليشيا الحوثي الإنقلابية إجرامية وتم الترتيب لإستغلال جثة الشهيد لأغراض سياسية لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تصل إلى مبتغاها.

وقال "ولهذا فقد مارسنا الحلم والحكمة والصبر قدر استطاعتنا للحفاظ على السكنية العامة والأمن والاستقرار وعندما تم القرار باتخاذ مقبرة القطيع كمثوى أخير للشهيد منير أبو اليمامة علم وعرف للجميع انه أريد من هذه الجنازة إحداث فتنة كون مدينة كريتر ملتصقة بحرم قصر المعاشيق مقر رئاسة الجمهورية والحكومة اليمنية" .

وأستطرد "وفعلا ما كنا نخشاه تم، فبعد أن تم مواراة جثة الشهيد الثرى بعد الساعة الواحدة ظهرا، تم تحرك مجموعة من المسلحين المعروفين تجاه البنك المركزي وقصر المعاشيق وهم يهتفون باسقاط قصر المعاشيق، وقد قامت ألوية الحماية الرئاسية بواجبها الشرعي والرسمي والقانوني في التصدي والمنع لمثل هكذا ممارسات" .

وتابع "الجميع كان يظن حتى هذه اللحظة أن ما يحدث هو ممارسات جانبية وعشوائية وغير مسؤولة ولا توجد جهة خلفها ولكن بعدها تبين كل شي" .. مشيراً إلى البيان الذي أصدره المدعو هاني بن بريك بهدف إحداث الفتنة بدعوته إلى النفير العام والتحدث باسم أبناء الجنوب عامة وأعلنها صراحة بالحرب على مؤسسات الدولة الشرعية .

ودعا الميسري من دعاهم المدعو بن بريك إلى عدم الاستجابة لمثل هذه الدعوات القاتلة لان هدفها الحرب .. مؤكداً أن مثل هذه الدعوات لا تخدم إلا الحوثي وحده، ولا تخدم أي جهة أخرى .

وأعلن الميسري عن تنسيق متواصل مع الأشقاء في التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الذين أبلغوا لحكومة رسمياً وصراحة رفضهم لمثل هذه الممارسات ورفضهم لمثل هذه البيان المنفلت وغير المسؤول الداعي إلى الفتنة والخراب وأن الحكومة أبلغتهم بدورها أنها على أتم الاستعداد للقيام بواجبها .