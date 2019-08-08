شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح هـــام وعاجل للمتحدث الاعلامي باسم قوات الحماية الرئاسية حول ما يجري في عدن الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المتحدث الرسمي للقوات الرئاسية عن تمكن الحماية من التصدي للجماعات ارهابيه التي تزعمها المدعو بن بريك زعيم مليشيا الإرهاب والفوضى التي قامت ظهر اليوم بالاعتداء على حراس البنك المركزي وهم من ابناء عدن الشرفاء .

وأكد المتحدث ان قوات الحماية تلاحق في الوقات الراهن فلول العصابات الإجرامية في كريتر .

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إلى ذلك أعلنت قوات الحمايه الرئاسية انها تمكنت من التصدي لجماعات ارهابيه التي تزعمها المدعو بن بريك زعيم مليشيا الإرهاب والفوضى التي قامت ظهر اليوم بالاعتداء على حراس البنك المركزي وهم من ابناء عدن الشرفاء , مشيرة أنها تلاحق فلول العصابات الإجرامية في كريتر .

وأكدت الحماية الرئاسية في بيان حصل المؤتمر برس على نسخة منه ان الجماعات الإرهابية التي يتزعمها بن بريك اعتدت على الموطنين الشرفاء من ابناء عدن وقامت بتفجير واحراق بعض المحلات التجارية والسيارات في محاوله منها لنهبها وان قوات الحمايه الرئاسية قامت بملاحقتها والقبض على عدد من مليشيات النهب والفوضى .

واضاف البيان أن الحمايه تمكنت من احباط محاولة تفجير محطات ضخ المياة لخزانات عدن الرئيسي التي تغذي كل ابناء عدن بالمياه من قبل الجماعات الإرهابية التي يتزعمها المدعو بن بريك زعيم مليشيا الإرهاب والفوضى والنهب والتي قامت بالاعتداء على عمال وموظفين موسسة المياة والصرف الصحي بعدن .

وأشار البيان أن قوات الحمايه الرئاسية أحبطت أيضا محاولة سطو مسلح على فرع البنك الزراعي بكريتر قامت بها الجماعات الإرهابية علاوة عن تمكنها من محاصرة مليشيات بن بريك .

ودعت الحماية الرئاسية تدعو جميع ابناء عدن الشرفاء الابتعاد عن أماكن تجمعات المليشيات التي يتزعمها المدعو بن بريك زعيم مليشيا الإرهاب والفوضى والنهب , مؤكدة بذات الوقت أن صدور بيان التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والذي دعاء عدم السماح باي عبث في مدينه عدن والحفاظ على امن واستقرار المواطنين بعدما اقدمت مليشيات التي يتزعمها المدعو بن بريك في تحدي صارخ بمهاجمه كل من البنك المركزي عدن ومؤسسه المياه والصرف الصحي وبريد عدن والبنك الزراعي واحراق عدد من محلات وسيارات المواطنين .

وتابع البيان أن قوات الحمايه الرئاسية وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنيه تجاه حفظ امن واستقر المواطنين ومؤسسات الدوله تصدت لكل محاولات هذا المليشيات الخارجيه عن النظام والقانون مشيرة إلى التعامل بحزم تجاه مصدر النيران قذائف مدافعيه ( الهاون ) التي أطلقت مليشيات الإرهاب والفوضى على المواطنين وممتلكاتهم في ( جوله العاقل )بخور مكسر من داخل معسكر جبل حديد التابع للمليشيات . علاوة عن إطلاق عدد من قذائف ( الهاون ) على مكتب التربيه والتعليم ( بخور مكسر ) في محاوله منها لإحراقه .

وأهابت قوات الحمايه الرئاسية بجميع المواطنين الابتعاد عن أماكن القذائف وأنها لن تتهاون مع هذه المليشيات الإرهابية التي تحاول جر العاصمه عدن الى فوضى داخليه خدمه للأجندات الحوثيه الانقلابية