شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جميح يلخص الوضع في عدن بعبارة واحدة .. ويوجه رسالة شديدة اللهجة للرئيس هادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العميد ناصر عبدربه منصور هادي قائد الحماية الرئاسية بعدن يصدر قبل قليل بيانا عسكريا هـــاما وعاجلا (نص) بالتزامن مع حملة طرد ”الشماليين”.. مدينة عدن تصحو اليوم على لوحة عملاقة.. شاهد المحتوى الذي تحمله..(صور)

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