شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول مقرب من الرئيس هادي يعلن: الإطاحة برئيس الوزراء معين وعودة بن دغر وتعيين الميسري في منصب رفيع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مسؤول مقرب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن الوضع في عدن يستلزم عودة رئيس الوزراء السابق، احمد عبيد بن دغر.

وعلق الصحفي اليمني المقرب من رئاسة الجمهورية، أنيس منصور، على بيان الحكومة الشرعية الصادر الساعات الماضية بشأت الأوضاع في مدينة عدن.

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وقال منصور إن "بيان الحكومة الشرعية هزيل ضعيف كضعف رئيس الوزراء واعلام الشرعية الرسمية ركيك إنشائي غير صريح".

وأكد منصور في تغريدة على تويتر ، رصدها محرر "بويمن" أن "الوضع يحتاج عودة بن دغر لرئاسة الوزراء او تعيين احمد الميسري".

مضيفا أن "الخارجية شهرين بدون وزير وتسعه اشهر بدون رواتب والأحزاب حق الشرعية لأيمكن التعويل عليها يتحكم بها ضابط في اللجنة الخاصة ". حسب تعبيره.

وكانت الحكومة الشرعية،ناشدت، مساء اليوم، قيادة التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى ممارسة ضغوطات عاجلة وقوية على المجلس الانتقالي تمنع أي تحركات عسكرية في المدينة، وإلزام كافة الوحدات والتشكيلات الأمنية والعسكرية الانضواء في إطار المؤسسة الأمنية والعسكرية وعدم الخروج على الدولة ومؤسساتها وأجهزتها.