ما حقيقة سقوط أحد معسكرات الشرعية في عدن؟

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نفت قيادة لواء الدفاع الساحلي سقوط احد معسكراتها في منطقة الخيسة بمديرية البريقة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن). وقالت قيادة اللواء في بيان (اطلع عليه مأرب برس : «تابعت قيادة لواء الدفاع الساحلي ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة وما تروج له من مزاعم سقوط احد مواقعها ،بهدف الزعزعة واستهداف معنوايات اللواء» . شاهد أيضاً: Advertisements واكدت استعدادها صد جميع هجمات المليشيات الخارجه عن الشرعية والقانون ، في اشارة الى مليشيات المجلس الانتقالي. واعلنت قيادة اللواء، ان جاهزيتها القتالية عالية تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن /عبد ربه منصور هادي.

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