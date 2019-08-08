شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : حرب طاحنة الآن في عدن والدبابات تدخل خط المعركة .. الحماية الرئاسية تفتك بمليشيات الانتقالي وتقصف معسكراتهم والاشتباكات تتوسع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - افادت مصادر اعلامية بوقوع اشتباكات عنيفة اليوم الخميس شاركت فيها الدبابات والأسلحة الثقيلة في عدة أحياء بالعاصمة عدن بين مليشيات الحزام الأمني والقوات الحكومية.

وقالت فضائية الجزيرة ان قوات الحكومة الشرعية تحاصر قوات الحزام الأمني في معسكر عشرين بعدن.

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ونقلت عن مصادرها بأن رقعة الاشتباكات اتسعت في حي خور مكسر .

فيما نقل مأرب برس عن مصادر اخرى قولها ان الوية الحماية الرئاسية في عدن فرضت سيطرتها عصر اليوم على مواقع في جبل حديد وتقصف منه معسكر مليشيات الانتقالي خلف مبنى مجلس الوزراء .

وقالت المصادر ان قصف متبادل بالدبابات وقع في جبل حديد ، فيما اندلعت مواجهات مباشرة ومطارادت في محيط البنك المركزي في كريتر وتصدت قوات الحماية الرئاسية لمحاولة مليشيات الانتقالي اقتحام البنك المركزي .

وتجددت الاشتباكات ظهر اليوم الخميس بعد هدوء نسبي منذ مساء امس ، بحسب مصادر ميدانية تحدثت لمأرب برس.

واسفرت الاشتباكات التي وقعت في محيط قصر المعاشيق وبالقرب من البنك المركزي عن مقتل مواطن واصابة طفلة.

واندلعت الاشتباكات بعد هجوم شنته مليشيات المجلس الانتقالي على القصر الرئاسي وتصدت لها الحماية الرئاسية.

(اضافة) .. مستجدات

مليشيات المجلس الانتقالي تتحصن داخل أحياء كريتر بعدن مع اشتداد المواجهات.

قوات حكومية تنتشر في محيط مبنى رئاسة الوزراء ومعسكر طارق في حي خور مكسر بعدن.

قصف متبادل بين قوات الحماية الرئاسية والمجلس الانتقالي في جبل حديد بعدن والاشتباكات تتسع وتصل محيط مطار عدن.