شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : كريتر تحترق وحرب شوارع بمختلف انواع الاسلحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توسعت الاشتباكات بصورة كبيرة في مدينة عدن وحسب شهود عيان فان الطرفين استخدما الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة في المعارك الدائرة الان بمدينة كريتر وقال شهود عيان ان الاشتباكات انتشرت في الشوارع بصورة عنيفة بمحيط البنك المركزي وبقية الحارات

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