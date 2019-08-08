شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الآن في عدن : تجدد الاشتباكات في كريتر وتمتد الى هذا المكان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت مصادر في عدن عن تجدد ع المواجهات المسلحة والاشتباكات بالسلاح المتوسط و الخفيف ، بين قوات الحماية الرئاسية و الحزام الأمني في مديرية كريتر بالعاصمة عدن.

وقالت المصادر ان الاشتباكات توسعت حتى مديرية خور مكسر . وان المواطنون القاطنيين في كريتر لم يتمكنوا من الخروج ويقبعون داخل منازلهم

و تحدثت المصادر بأن الاشتباكات تسببت باحتراق سيارة مواطن في مديرية خورمكسر. وذكر شهود عيان بالقرب من معسكر جبل حديد عن سماع قصف متبادل انطلق قبل لحظات من و الى المعسكر و تزامن مع ذلك تصاعد الدخان في معسكر جبل حديد الذي يضم لوائين أحدهما تابع للشرعية وهو اللواء الثالث حماية رئاسية والآخر يتبع الانتقالي وهو اللواء الأول مشاه .

وبحسب المصادر ان مديريات عدن والشوارع تشهد هدوء و عدم حدوث اي مواجهات .