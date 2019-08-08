اشتباكات قبلي يخلف 6 ضحايا بوادي حضرموت

خلف اشتباك قبلي بين قبيلتي ال صائل النهدي وال كرب بمنطقة الخشعة بوادي حضرموت ما يقارب 6 قتلى وعدد من الجرحى.

واكد مصدر أمني ان الاشتباكات التي وقعت في ساعات الظهيرة من. يوم امس الاربعاء في الخشعة مديرية العبر خلفت عدد من القتلى والجرحى بسبب قيام ال صائل النهدي باحتجاز قاطرة تحوي على نفط خام ادى الى اشتباكات عنيفة بينهم وال كرب.

وبحسب المصدر فان اجهزة الامن بالوادي والصحراء القت القبض على مجموعة من الجرحى كانو باحد المستشفيات في مدينة سيئون على خلفية الاحداث الدائرة في الخشعة وقامت باحتجازهم.

واكد المصدر ان الاشتباك بين القبيلتين ظل مستمرا حتى ساعات متاخرة من مساء امس الاربعاء 7 اغسطس 2019 وان جهات قبلية تدخلت لحل الاشكال القائم