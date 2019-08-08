برئاسة قائد محور تعز نائب رئيس اللجنة اللواء الركن سمير الصبري، عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، اليوم ، اجتماعاً لها بشأن الخطة الأمنية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. وناقش الاجتماع الذي حضره قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الخطة الأمنية التي وضعتها اللجنة خلال فترة العيد. وشدد الاجتماع على رفع اليقظة الأمنية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وحماية المنتجعات والمنتزهات السياحية والممتلكات العامة والخاصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمنية تعز تشدد على رفع اليقظة الأمنية خلال إجازة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.