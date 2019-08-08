العرادة يتفقد سير العمل في تنفيذ اول ملعب اولمبي لكرة القدم بالمحافظة

تفقد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ، اليوم الخميس، سير العمل في تنفيذ اول ملعب لكرة القدم في المحافظة بمواصفات أولمبية والبالغ مساحته 23 الف متر مربع.

واطلع المحافظ على الاعمال المنفذة في المشروع المكون من اعمال انشائية لمدرجات الجماهير ومنصة خاصة بكبار الضيوف وصالة تدريب وصالة للاعلاميين الى جانب غرف تغيير ملابس للفرق وغرف للحكام وصالة استراحة لكبار الضيوف وملحقات اخرى حيث بلغت نسبة الانجاز فيها نحو 95 في المائة، فيما تجاوزت نسبة الاعمال في اصلاح وتهيئة وتعشيب ارضية الملعب بنحو 60 في المائة.

وشدد المحافظ العرادة على اهمية الاسراع في تنفيذ واستكمال ما تبقى من اعمال لهذا المشروع الرياضي الحيوي للمحافظة التي حرمت من كل المشاريع التنموية الحقيقية خاصة القطاع الرياضي..مشيرا الى ان هذا المشروع له اهمية قصوى في احتواء الشباب وتوفير المكان الملائم لهم في ابراز وتنمية وتطوير مواهبهم الى جانب تطوير الفرق والاندية من قدرات لاعبيها في لعبة كرة القدم الاكثر شعبية واهتمام وحبا من قبل الجماهير والشباب على وجه التحديد.

ولفت المحافظ العرادة الى الاهتمام الخاص الذي توليه السلطة المحلية بالشباب واهمية توفير المتنفسات والمرافق التي توفر الرعاية لهم وتمكنهم من تطوير ذواتهم وقدراتهم وابراز مواهبهم، والاستفادة من اوقات فراغهم بالبرامج الايجابية وتكوين شخصيتهم الوطنية النافعة لاسرهم ومجتمعاتهم.